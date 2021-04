Cinéma

Nomadland grand favori d’une soirée des Oscars frappée du sceau de la pandémie

(Hollywood) La soirée des Oscars sera plus que jamais dimanche soir le reflet de l’industrie du cinéma en 2020 : transformée par la pandémie, contrainte d’imaginer de nouveaux formats et d’explorer de nouveaux horizons… et vraisemblablement dominée par le grand favori Nomadland.