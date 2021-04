Plus de 300 films à voir en ligne

La 39e édition des Rendez-vous Québec Cinéma se déroulera, essentiellement en ligne, du 28 avril au 8 mai. Aux projections de plus 300 films s’ajouteront quelques-unes en salles et plusieurs évènements spéciaux en format 5 à 7 à suivre gratuitement sur la page Facebook de l’organisme. Détails.

André Duchesne

La Presse

En 2020, les Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC) avaient eu le temps de se tenir normalement en salles avant que la pandémie gagne le Québec. Or, cette année, impossible d’y échapper et l’évènement se tiendra en ligne à l’exception de quelques projections spéciales en salles.

Afin de rejoindre le plus de cinéphiles, l’organisme a donc créé une plateforme de diffusion sur laquelle se trouveront pratiquement tous les films de la programmation. Ils seront accessibles partout au Québec et au Canada moyennant un passeport de 35 $.

C’est le message partagé ce matin par les dirigeants de la 39e édition du festival au cours d’une conférence de presse virtuelle.

Sous le thème « Votre cinéma s’ennuie sans vous », les RVQC reviendront, comme de coutume, sur la dernière année du cinéma québécois. Concrètement, cela signifie une trentaine de longs métrages, une centaine de documentaires et plus de 200 courts métrages accessibles avec le passeport.

À cela s’ajoutera la présentation en salles de quelques premières et nouveautés, notamment par le biais du volet des « Soirées Tapis Bleu », pour lesquelles des billets (en quantité très limitée) seront disponibles pour le grand public.

Le festival s’ouvrira le 28 avril avec la projection de Souterrain, le deuxième long métrage de Sophie Dupuis, à la salle Maisonneuve de la Place des Arts. Au départ, cette œuvre campée dans une mine de l’Abitibi devait ouvrir le Festival du nouveau cinéma l’automne dernier. Mais la pandémie en a décidé autrement. Cet aboutissement tant attendu réjouit la cinéaste jointe tout de suite après la conférence de presse.

« Je suis tellement heureuse qu’il fasse l’ouverture des RVQC, un festival que je porte dans mon cœur et qui m’a permis de faire de super belles rencontres dans ma carrière, dit-elle. Avec la tournée des RVQC, nos films peuvent voyager et rejoindre des publics qui seraient autrement difficiles à atteindre. J’ai pu ainsi aller présenter mon premier long, Chien de garde, à Iqaluit. Je suis donc heureuse de participer aux festivités. »

On attend encore la date de sorties en salles, au Québec, de Souterrain. Mais la cinéaste nous a confié qu’avec les améliorations des conditions sanitaires à plusieurs endroits dans le monde, plusieurs festivals commencent à manifester l’intérêt de présenter sa plus récente œuvre. Des annonces seront faites dans un proche avenir.

CRÉDIT : RVQC La comédienne Sophie Nélisse dans une des affiches publicitaires de la 39e édition des RVQC. Deux autres affiches mettent en vedette les comédiens Antoine Olivier Pilon et Fayolle Jean alors qu’une bande-annonce déjà diffusée à la télévision regroupe les comédiens Roy Dupuis, Sandrine Bisson et Marie-Evelyne Lessard.

En salles aux RVQC

Parmi les autres titres bénéficiant d’une projection en salle, au cinéma Quartier latin, durant les RVQC, on verra Beans de Tracey Deer (film de clôture), Hygiène sociale de Denis Côté, Les vieux chums de Claude Gagnon, Nulle trace de Simon Lavoie, Renaître de François Péloquin et le documentaire En tête de ligne. Cette œuvre de Garance Chagnon-Grégoire et Joëlle Arseneau est un portrait d’André Chagnon, fondateur de Vidéotron.

Les films Small Talk de Jérémie Picard, Perdre Mario de Carl Leblanc et Première vague, un premier long métrage de l’organisme Kino, signé par quatre cinéastes et qui s’arrête aux 100 premiers jours de la COVID, auront aussi droit à une projection en salle. Certains de ces films ne seront pas diffusés en ligne, d’autres le seront pour une durée limitée.

Une leçon de cinéma avec Gabriel Arcand

Outre les projections, les RVQC ont orchestré une série de dix évènements de type 5 à 7 à voir en direct sur leur page Facebook.

Il y aura ainsi une leçon de cinéma donnée par le comédien Gabriel Arcand qui participera à une discussion animée par Sophie Cadieux. La cinéaste abénaquise Kim O’Bomsawin, réalisatrice du documentaire Je m’appelle humain consacré à Joséphine Bacon, s’entretiendra avec Nathalie Cloutier, productrice de l’ONF. Un « Lab rencontre » réunira les jeunes comédiens Antoine Desrochers, Alice Morel-Michaud et Jean-Carl Boucher.

Par ailleurs, les webséries seront à l’honneur cette année puisqu’est créée, pour la première fois, une compétition officielle leur étant réservée. Dix webséries pourront ainsi être vues dans leur intégralité sur la plateforme des RVQC.

De nombreuses autres activités seront de la programmation et 11 prix seront remis à la fin de l’évènement.

Les passeports seront en vente à compter d’aujourd’hui ; les billets pour les projections en salle à compter du 26 avril.

Détails : rendez-vous.quebeccinema.ca