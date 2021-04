Presque sans interruption depuis 2009, Disneynature a lancé de magnifiques documentaires pendant le mois d’avril afin de souligner de superbe façon le Jour de la Terre.

Danielle Bonneau

La Presse

Cette année, la série de quatre épisodes Les secrets des baleines, de National Geographic, maintient la tradition. Tournée pendant plus de trois ans, dans 24 endroits différents, celle-ci met à profit une cinématographie spectaculaire pour mieux faire comprendre les structures sociales et l’aptitude de communiquer de cinq espèces de baleines : les orques, les baleines à bosse, les bélugas, les narvals et les cachalots.

Sigourney Weaver, qui effectue la narration de la version originale anglaise, poursuit sa collaboration avec le réalisateur des films Alien et Avatar, James Cameron, l’un des producteurs exécutifs de la série. L’équipe de cinéastes inclut le photojournaliste Brian Skerry, spécialisé dans la faune marine.

Les épisodes, enrichis par la musique de Raphaelle Thibaut, sont diffusés simultanément sur Disney+.