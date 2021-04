C’est le comédien, auteur et metteur en scène Didier Lucien qui animera le prochain Gala Artisans Québec Cinéma, qui récompense le talent des artistes à l’origine des films imaginés et produits ici.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

« Étant un passionné de cinéma, c’est sans hésitation et avec une grande joie que j’ai accepté le mandat d’animation du Gala Artisans, a dit Didier Lucien dans un communiqué. L’industrie cinématographique québécoise regorge d’artisans extrêmement talentueux, et ce sera un honneur de les célébrer lors de cette grande fête ! »

Diffusé chaque année depuis 2016 sur la chaîne ICI ARTV, le gala rejoint un vaste public qui peut prendre la pleine mesure de la richesse, la force et la singularité des films québécois. On récompense ainsi les meilleurs du métier que ce soit au niveau de la direction artistique, de la direction photo, du montage, des effets spéciaux, des costumes ou du maquillage. Il s’agit de l’un des plus importants vecteurs de promotion du cinéma d’ici.

Le gala, annulé l’an dernier, se déroulera en direct du Ausgang Plaza le jeudi 3 juin à 20 h, et sera réalisé par Sylvie Gagné, avec Suzie Bouchard, Preach et Nicolas Krief aux textes.