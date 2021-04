Une page d’histoire se tourne à l’organisme Québec Cinéma qui vient d’annoncer le départ de sa directrice générale, Ségolène Roederer.

André Duchesne

La Presse

Celle-ci, véritable pilier qui aura œuvré durant près de 21 ans au sein de l’organisme, quittera ses fonctions le 15 juin. Sylvie Quenneville, directrice générale adjointe de Québec Cinéma depuis février 2020, prendra la relève.

L’annonce vient d’en être faite par voie de communiqué. Évoquant des raisons personnelles, Mme Roederer a décidé de passer le flambeau. « Ma réflexion des derniers mois et des changements dans ma réalité familiale m’ont incitée à prendre cette décision, indique Mme Roederer dans le texte. Je tenais à en faire l’annonce avant le début des Rendez-vous afin de vivre pleinement ma dernière édition et de pouvoir profiter de chaque moment pour dire merci, à tous et chacun, pour tout ce que nous avons vécu ensemble. Je suis fière de tout le chemin parcouru durant cette belle aventure de plus de deux décennies. Le moment est venu de passer le relais.

Président du conseil d’administration et président de Films Séville, Patrick Roy salue le travail accompli par la directrice générale. « Le départ de Ségolène signale la fin d’une époque marquée par son amour et sa passion indéfectible pour les créateurs et les artisans du cinéma québécois, dit-il. Au cours des 21 dernières années, Ségolène a mis toutes ses énergies, sa créativité et son cœur à promouvoir notre cinématographie. À travers les années, j’ai eu le privilège de côtoyer une collaboratrice dont l’engagement sincère ne s’est jamais démenti et je tiens à la remercier pour tout ce qu’elle a accompli. »

Québec Cinéma est un organisme qui chapeaute deux évènements importants : le festival des Rendez-vous Québec Cinéma dont la 39e édition s’amorcera le 28 avril, et le gala Québec Cinéma dont la 22e édition aura lieu le 6 juin sur les ondes de Radio-Canada.

Dans l’industrie du cinéma québécois, Ségolène Roederer, que tout le monde appelle Ségo, est connue et reconnue de tous en raison de sa fougue, de son éternel sourire et de son amour inconditionnel du 7e Art. Travailleuse infatigable, elle a été au fil des ans de tous les grands dossiers, de tous les combats pour encourager, faire connaître et diffuser le cinéma québécois.

Ainsi, sous son administration, les RVQC créent La Tournée et sortent de Montréal pour aller vers les gens dans les régions du Québec et partout au Canada.

En septembre 2000, elle joint les rangs, à titre de directrice générale, de ce qu’on appelait à l’époque les Rendez-vous du cinéma québécois. Elle est embauchée à la suite d’une recommandation du cinéaste et professeur Denis Chouinard à Louise Portal, alors présidente du conseil d’administration des Rendez-vous.

Le 1er novembre, les RVCQ fusionnent avec la Soirée des Jutra (aujourd’hui le gala Québec Cinéma) pour former Québec Cinéma. Mme Roederer prendra la barre de l’organisme parapluie qui propose aussi une programmation scolaire avec le Lab Québec Cinéma.

Signalons enfin que la nomination de Sylvie Quenneville à la tête de Québec Cinéma a été entérinée à l’unanimité par le conseil d’administration.

