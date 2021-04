Entrevues

In the Earth de Ben Wheatley

S’inspirer de la nouvelle réalité

Après le remake de Rebecca produit par Netflix, dont il a signé la réalisation, le cinéaste britannique Ben Wheatley est revenu aux sources avec un drame d’horreur, genre grâce auquel il a établi sa réputation. La pandémie lui a inspiré In the Earth, un film qui tient compte de la nouvelle réalité dans laquelle vit le monde depuis un an. Entrevue.