Cinéma

SAG Awards

The Trial of the Chicago 7 et Chadwick Boseman primés

(Los Angeles) The Trial of the Chicago 7, drame judiciaire d’Aaron Sorkin, a été sacré meilleur film et Chadwick Boseman meilleur acteur à titre posthume, dimanche par les SAG Awards, récompenses décernées par le syndicat des acteurs américains qui sont souvent de bon augure pour la course aux Oscars.