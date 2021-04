Après son passage au Festival international du film de Toronto (TIFF) et à la Berlinale, le long métrage Beans de la réalisatrice mohawk Tracey Deer sera projeté en clôture de la 39e édition des Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC).

André Duchesne

La Presse

Ce film, premier long métrage de fiction de Mme Deer, est inspiré des évènements de la crise d’Oka de 1990 vus à travers les yeux d’une jeune fille mohawk de Kahnawake sur le point de passer à l’adolescence. Tracy Deer avait 12 ans au moment de cet évènement et mentionne en avoir été fortement marquée.

« Cela a eu l’impact de me faire sentir invisible et incomprise. C’est donc très spécial, et cicatrisant, d’être choisie pour la prestigieuse place du film de clôture aux Rendez-vous Québec Cinéma, dit-elle par voie de communiqué. Je suis reconnaissante de pouvoir partager ma perspective de cet été douloureux avec un public québécois. »

De son côté, la directrice générale de Québec Cinéma, Ségolère Roederer, déclare : « Beans est un film de clôture essentiel pour un dialogue émancipateur et porteur d’avenir. »

Tracy Deer a un long parcours dans le monde du cinéma et de la télévision. En 2005, toujours aux RVQC, son documentaire Mohawk Girls avait remporté le prix Pierre-et-Yolande-Perrault pour le meilleur espoir documentaire. Elle est par ailleurs co-créatrice et réalisatrice de la série comique Mohawk Girls et co-auteure de la série télévisée Anne With an E.

Rappelons par ailleurs que c’est le long métrage Souterrain de Sophie Dupuis qui ouvrira les RVQC qui, cette année, auront lieu du 28 avril au 8 mai.

La programmation complète du festival sera dévoilée le 15 avril.