Les deux directrices sortantes du Cinéma Moderne, Roxanne Sayegh et Aude Renaud-Lorain, annoncent lundi qu’une nouvelle salle de cinéma verra le jour à Montréal.

Josée Lapointe

La Presse

Parallèlement à ce projet, elles lancent aussi avec leur équipe le site Cinéma public, qui présentera des films en ligne « accompagnés de rencontres et discussions avec une variété d’invités spéciaux », mais aussi dès cet été sur grand écran dans différents lieux.

La nouvelle salle « bonifiera prochainement l’offre sur grand écran à Montréal », peut-on lire sur le site internet de Cinéma public.

« L’avenir du grand écran se trouve davantage dans les cinémas de quartier que les multiplexes », dit le communiqué de Cinéma Public, et son équipe est « motivée par la création d’un projet culturel rassembleur. Ce lieu se voudra inclusif, pluridisciplinaire, et communautaire. » Aucune précision sur l’échéancier, sinon qu’on indique dans le communiqué que la salle sera prête à recevoir « des cinéphiles en chair et en os » une fois que « la pandémie sera derrière nous ».

Le site de Cinéma public diffusera ses premiers films dès le 1er avril. Il présentera en exclusivité le film gagnant des Rencontres internationales du documentaire en 2020, Aswang de Alyx Ayn Arumpac, mais aussi trois œuvres qui sont nommées aux Oscars : The Sound of Metal, Minari et Collective. On pourra aussi voir Saint Maud de Rose Glass.

En avril, plusieurs œuvres seront présentées dans le cadre d’un partenariat avec Art souterrain, Vues d’Afrique et le Festival Stop Motion Montréal, et Cinéma public proposera aussi une rétrospective du cinéaste canadien Kazik Radwanski.