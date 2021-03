Grâce à une aide ponctuelle de 460 000 $ issue du Plan culturel numérique du Québec, la Cinémathèque québécoise (CQ) entamera sous peu la deuxième phase de son programme de numérisation et de restauration de films.

André Duchesne

La Presse

Cette aide permettra de numériser nombre d'œuvres et de documents de grande valeur, mais fragilisés par le passage du temps. Ce sera le cas du documentaire Comme des chiens en pacage (1977), de Richard Desjardins et de Robert Monderie, consacré à la colonisation de l’Abitibi, et l’intégralité des entrevues radiophoniques réalisées par la journaliste Minou Petrowski. Informée de cette annonce, cette dernière s’est réjouie de l’initiative de la CQ.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Minou Petrowski

En entrevue avec La Presse, le directeur général de la CQ, Marcel Jean, indique que ce travail se fait en collaboration avec l’Office national du film (ONF) et l’organisme privé Éléphant, mémoire du cinéma québécois.

« L’ONF s’occupe de sa propre collection alors qu’Éléphant numérise les longs métrages québécois de fiction, dit-il. De notre côté, nous nous concentrons sur le cinéma indépendant, dont le documentaire, les courts métrages de fiction, le cinéma expérimental et l’animation. »

Le cinéma féministe mis de l'avant

M. Jean ajoute qu’au cours de la première phase de son plan de numérisation, la CQ a mis l’accent sur le cinéma féministe indépendant. Cela se poursuivra durant la deuxième phase, qui doit s’échelonner sur deux ans.

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Marcel Jean, directeur général de la Cinémathèque québécoise

Il y a un renouveau pour les études féministes chez les chercheurs et les étudiants. Or, ce corpus est très difficilement accessible, car il contient beaucoup de courts métrages et de documentaires indépendants. Marcel Jean, directeur général de la Cinémathèque québécoise

Les œuvres d’Anne-Claire Poirier sont déjà accessibles sur le site de l’ONF, où la cinéaste a fait carrière. La CQ s’emploie donc à numériser des œuvres de bien d'autres femmes cinéastes telles Paule Baillargeon, Francine Allaire ou Sylvie Groulx.

Dans la foulée de la sortie, en août 2020, de l’ouvrage X P Q : traversée du cinéma expérimental québécois, la CQ mettra aussi l’accent sur la restauration d’œuvres de ce genre.

Parmi les titres dont la numérisation est prévue, on retient le film d’animation Smaragdin, de Jean Letarte, présenté en compétition officielle au tout premier festival d’Annecy (1960), et le documentaire Une naissance apprivoisée (1979), de Michel Nadeau, dans lequel le cinéaste filme la grossesse de sa femme, Édith Fournier.

En parallèle à l’argent reçu de Québec, la Cinémathèque investit des sommes à même son budget dans ce plan de restauration. « En calculant les sommes reçues de Québec, celles de nos partenaires et de nos budgets, environ 2 millions de dollars auront été investis dans les deux premières phases de numérisation », dit Marcel Jean.

L’ONF fournit plusieurs services de numérisation à la Cinémathèque. « En échange, l’ONF vient chercher des services équivalents chez nous », dit M. Jean.

Selon les besoins, la CQ fait appel à d’autres fournisseurs, jusqu’à Bologne, en Italie. Elle possède aussi certains équipements, notamment pour la mise à jour des vidéos et des bandes sonores.

Tout ce travail trouve écho auprès du grand public puisque la CQ offre sur son site internet les œuvres remises à neuf.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE La cinéaste Paule Baillargeon

« Durant la pandémie, nous avons mis en ligne, gratuitement et pour une durée limitée, une dizaine de films tels Les voleurs de job, de Tahani Rached, Anastasie Oh ma chérie, de Paule Baillargeon, et Le grand remue-ménage, de Sylvie Groulx et de Francine Allaire. Et lors des derniers Rendez-vous Québec Cinéma [février 2020], on avait présenté deux films de Suzanne Guy que nous venions de numériser. »

À BAnQ aussi

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) bénéficie aussi du Plan culturel numérique du Québec et recevra une somme de 2,5 millions destinée à ce projet pour l’année budgétaire 2021-2022. Cette somme permettra d’acquérir de nouveaux équipements de numérisation, d’adapter les plateformes web pour les rendre plus accessibles et de poursuivre la numérisation et la diffusion des collections.

À ce sujet, BAnQ signale que la numérisation du Fonds photographique de La Presse (P833) « avance rondement », avec maintenant 8500 fichiers photo numérisés et mis en ligne. Acquis en 2014, ce fonds comprenait au départ des centaines de milliers d’images sous forme de négatifs et d’épreuves photo.

Cette somme de 2,5 millions s’ajoute aux 4,3 millions reçus en 2020-2021. La différence s’explique par la mise en marche de plusieurs projets numériques.