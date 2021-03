Effacer l’historique

Benoît Delépine : pauvres de nous !

Avec leur humour si particulier, Gustave Kerven et Benoît Delépine, qui décapent en tandem le cinéma français depuis maintenant 10 films, proposent une tragicomédie sur la mondialisation et notre dépendance aux réseaux sociaux. Mettant en vedette Blanche Gardin, Corinne Masiero et Denis Podalydès, Effacer l’historique ne pourrait mieux tomber. Ou plus mal, c’est selon.