Le prolifique acteur et cinéaste Kenneth Branagh a été retenu par la Paramount pour réaliser un biopic sur les Bee Gees, formation de musique pop et surtout disco dont la réputation avait atteint des sommets avec la bande sonore du film Saturday Night Fever.

André Duchesne

La Presse

Produit par la maison Amblin de Steven Spielberg avec un scénario écrit par Ben Elton, le film fera la chronique de la fulgurante ascension de ce groupe d’origine britannique formé à la fin des années 1950 par les frères Barry, Maurice et Robin Gibb.

Ce projet est dans l’air depuis un bon moment déjà, mais on ne sait toujours pas qui seront les interprètes des frères Gibb. Seul survivant du trio, Barry Gibb sera l’un des producteurs exécutifs du film.

Très occupé tant dans sa carrière d’acteur que de réalisateur, Branagh a entre autres signé les films Cendrillon, Murder on the Orient Express et Artemis Fowl dans les dernières années. Il jouait récemment dans le long métrage Dunkirk et Tenet de Christopher Nolan.

Rappelons que la chaîne HBO a récemment diffusé un documentaire sur les Bee Gees. Le titre, faisant écho au premier succès du groupe, était How Can You Mend a Broken Heart.