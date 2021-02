Pixar en dévoile un peu plus sur son prochain film d’animation, Luca, qui se déroulera en Italie, dans une ville située aux abords de la Riviera italienne.

Danielle Bonneau

La Presse

La première bande-annonce met en scène deux adolescents, qui sont en fait de sympathiques monstres marins essayant de passer un superbe été incognito, à courir au soleil et dévaler les pentes en mobylette. Le secret de Luca et de son ami Alberto, on s’en doute, sera bien difficile à garder.

Le réalisateur, Enrico Casarosa, est né à Gênes, en Italie, et a été nommé aux Oscars en 2012 pour le court métrage La Luna, des Studios d’animation Pixar.

Luca sera présenté à l’été 2021.