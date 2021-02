Office national du film

Des cadres pour lutter contre le racisme

(Toronto) L’Office national du film du Canada (ONF) crée deux postes clés et améliore les pratiques d’embauche dans le cadre de nouvelles mesures qui, dit-il, visent à éliminer l’injustice et le racisme systémique non seulement dans la société canadienne, mais aussi au sein de l’institution.