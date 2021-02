Le film Souterrain devait ouvrir le Festival du nouveau cinéma en octobre dernier, mais la pandémie en a décidé autrement. Le deuxième long métrage de Sophie Dupuis, qui met en vedette Joakim Robillard, Théodore Pellerin et Catherine Trudeau, ouvrira finalement les 39es Rendez-vous Québec Cinéma, qui se tiendront du 28 avril au 8 mai.

Simon Chabot

La Presse

Souterrain raconte le quotidien d’un groupe de mineurs de l’Abitibi qu’une explosion viendra chambouler.

« En ces temps complexes pour la culture et le cinéma, et suite aux nombreux rebondissements concernant la présentation du film, je suis heureuse de voir les festivals collaborer et se serrer les coudes. Je suis ravie de pouvoir enfin présenter le film au public », a fait savoir par communiqué la réalisatrice Sophie Dupuis, dont le premier long métrage, Chien de garde, avait été retenu pour représenter le Canada dans la course à l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2019.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE La réalisatrice de Souterrain, Sophie Dupuis (au centre), et les acteurs Joakim Robillard (à gauche) et Théodore Pellerin (à droite).

« C’est un film qui nous a complètement transportés, qui happe le spectateur dès les premiers instants et qui ne le lâchera pas », a quant à lui déclaré Paul Landriau, directeur de la programmation des Rendez-vous Québec Cinéma.

L’ensemble de la programmation de 39es Rendez-vous Québec Cinéma sera annoncée à la mi-avril. Souterrain doit prendre l’affiche dans les salles québécoises le 30 avril.