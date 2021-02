Vanessa Kirby, lesbienne révoltée dans The World to Come

(Los Angeles) Vanessa Kirby aime jouer des femmes complexes et passionnées : révélée par son rôle de jeune princesse Margaret dans The Crown, l’actrice britannique incarne dans son nouveau film, The World to Come, une épouse qui combat les conventions et pressions sociales du 19e siècle pour vivre un amour homosexuel.