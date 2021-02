Le film qu’a soumis le Canada aux Oscars dans la catégorie du meilleur film international n’a pas franchi la première étape de sélection. 14 jours 12 nuits, réalisé par Jean-Philippe Duval, est absent de la « courte liste » des 15 longs métrages sélectionnés par l’Académie des arts et des sciences du cinéma ayant encore une chance de figurer parmi les cinq finalistes de la catégorie.

Marc-André Lussier

La Presse

Rappelons que 14 jours 12 nuits avait été in extremis désigné pour représenter le pays par le comité canadien après la disqualification de Funny Boy. Le film de Deepa Mehta, initialement choisi, avait dû être retiré en raison d’une trop grande présence de la langue anglaise dans les dialogues, dépassant le cap autorisé des 50 % pour cette catégorie anciennement nommée Oscar du meilleur film en langue étrangère.

Des 93 longs métrages inscrits dans la course, l’Académie des arts et des sciences du cinéma a notamment retenu l’entrée du Danemark Another Round (exploité au Québec sous le titre Alcootest), de Thomas Vinterberg ; de la France Deux, de Filippo Meneghetti ; et, de la Côte d’Ivoire, La nuit des rois, de Philippe Lacôte. Soulignons que ce dernier film a pu compter sur la participation de la société québécoise Peripheria en coproduction.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Les 12 autres films retenus sont Quo Vadis, Aida ? (Bosnie-Herzégovine), The Mole Agent (Chili), Charlatan (République tchèque), La Llorona (Guatémala), Better Days (Hong Kong), Sun Children (Iran), I’m No Longer Here (Mexique), Hope (Norvège), Collective (Roumanie), Dear Comrades (Russie), A Sun (Taïwan) et The Man Who Sold His Skin (Tunisie).

L’an dernier, Parasite, de Bong Jonn-ho, avait fait l’histoire en valant à la Corée du Sud son tout premier Oscar dans la catégorie du meilleur film international, mais aussi en devenant le tout premier long métrage en langue étrangère à obtenir la statuette dorée suprême, soit celle attribuée au meilleur film de l’année.

Les cinq finalistes de la catégorie seront annoncés avec l’ensemble des nominations, le 15 mars 2021. La 93e Soirée des Oscars aura lieu le 25 avril 2021 au Dolby Theatre de Los Angeles.