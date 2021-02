Une vraie date de sortie pour My Salinger Year !

D’abord prévue au mois de novembre l’an dernier, puis deux semaines avant Noël, la date de sortie de My Salinger Year semble maintenant bien fixée. Le plus récent film de Philippe Falardeau prendra l’affiche au Canada le 5 mars, simultanément dans les salles dont les portes seront ouvertes et en vidéo sur demande.

Marc-André Lussier

La Presse

« J’y croirai vraiment quand on y sera, mais cette fois semble la bonne, même si j’ai un peu l’impression de vivre le jour de la marmotte. Je préfère rester prudent ! a commenté le cinéaste, joint par La Presse. Le distributeur américain [IFC Films] a toujours eu le mois de mars dans sa mire, alors que le distributeur québécois [Métropole Films] aurait évidemment souhaité le mettre à l’affiche l’automne dernier, mais là, il vaut mieux sortir le film en même temps que les Américains. »

Ainsi, la sortie de My Salinger Year n’est plus seulement conditionnelle à la réouverture des salles. Le film pourra prendre l’affiche au Québec dans les zones où les cinémas pourront rouvrir leurs portes, mais il sera aussi offert à la location sur des plateformes.

Ironie du sort, cette adaptation cinématographique du roman de Joanna Smith Rakoff, qui met en vedette Margaret Qualley et Sigourney Weaver, a pu commencer sa carrière en salle à l’autre bout du monde.

Sorti dans 26 salles en Australie, dont les capacités d’accueil sont réduites à 50 % en raison des mesures sanitaires, My Salinger Year a généré des recettes de 160 000 dollars australiens (environ la même somme qu’en dollars canadiens) au cours de sa première semaine d’exploitation. Dans les circonstances, ce score est très honorable.

PHOTO FOURNIE PAR MÉTROPOLE FILMS Philippe Falardeau

Je suis content et le distributeur là-bas l’est également. Il y a eu une belle projection en plein air dans le port de Sydney. Philippe Falardeau

« C’est comme weird et rassurant de savoir que le film existe quelque part sur la planète dans des salles de cinéma. J’ai fait quelques entrevues avec des journalistes australiens, Sigourney aussi, plus que moi. Sigourney, c’est vraiment une trooper ! Elle est sur tous les fronts, c’est incroyable. Et il s’adonne que l’épisode d’Appelez mon agent dans lequel elle joue vient de sortir aussi. Elle en est super fière ! »

Berlin, un an déjà. Ou dix…

Il y a un an, presque jour pour jour, Philippe Falardeau s’apprêtait à s’envoler pour Berlin afin d'accompagner la présentation à la Berlinale de son film, choisi pour la grande soirée d’ouverture.

« J’ai l’impression que c’est arrivé il y a 10 ans ! dit-il. Tout ce que je peux retenir de ce moment est l’immense privilège d’avoir pu célébrer de façon “ normale ” la première d’un film. Mais quand j’y pense, ça vient inévitablement avec une image de l’apocalypse survenue tout juste après. »

N’ayant rien tourné au cours de la dernière année, Philippe Falardeau n’a pas encore eu l’expérience d’un plateau en mode COVID-19. Il a toutefois travaillé à sa série documentaire consacrée à la tragédie de Lac-Mégantic, survenue en 2013.

Il entamera par ailleurs l’été prochain le tournage d’Autant en emportent les framboises, série signée Florence Longpré, dont Suzie Bouchard cosigne les scénarios. Les 10 épisodes de cette série originale, dont il assume la réalisation, seront diffusés en exclusivité sur Club illico.