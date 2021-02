Les soubresauts de la guérilla boursière qui a entraîné le titre de GameStop vers des sommets stratosphériques ont beau se faire encore sentir, on sait déjà que l’histoire du « sauvetage » boursier de la chaîne de magasins de jeux vidéo sera portée à l’écran.

Selon Deadline Hollywood, les studios MGM ont déjà acheté les droits du projet de livre The Antisocial Network, annoncé par l’auteur à succès Ben Mezrich. Le bouquin racontera « l’histoire d’un groupe d’investisseurs amateurs, d’amateurs de jeux vidéo et de trolls d’internet qui ont réussi à mettre Wall Street à genou ». Selon Deadline, Mezrich a soumis son projet de livre la semaine dernière, MGM a fait l’acquisition des droits d’adaptation quelques jours plus tard, le vendredi 29 janvier en soirée.

Mezrich travaillera de nouveau avec Michael DeLuca, son complice chez MGM avec qui il avait déjà réalisé l’adaptation de son roman The Accidental Billionaires : The Founding of Facebook, a Tale of Sex, Money, Genius and Betrayal, qui allait devenir The Social Network au grand écran, grand succès inspiré de la création de Facebook.

Ben Mezrich est aussi celui qui a écrit Bringing Down the House : The Inside Story of Six M. I. T. Students Who Took Vegas For Millions, qui a inspiré le film 21, mettant en vedette Kevin Spacey et Kate Bosworth.

Rappelons que l’action de GameStop oscillait autour de 3 $ en 2020, mais elle s’est appréciée de plus de 1700 % à la suite d’une initiative visant à contrecarrer les opérations de ventes à découvert entreprise contre le titre du détaillant de jeux vidéo. Au moment d’écrire ces lignes, le titre de l’entreprise américaine s’échange à un peu plus de 265 $. Les titres d’AMC et de Nokia ont aussi été ciblés par la guérilla boursière qui a été d’abord lancée sur la page Reddit WallStreetBets.

Le dénouement de cette affaire est donc encore loin d’être connu, mais Hollywood est néanmoins prêt à exploiter sur ce qui sera très certainement l’une des plus captivantes histoires de 2021 — bien sûr mise à part la COVID-19.