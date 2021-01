The Dig : un formidable rapport au temps et au travail ★★★★

Les longs métrages centrés sur l’archéologie versent souvent dans la science-fiction, le thriller ou l’horreur. Pensons à The Pyramid, Lara Croft ou les aventures d’Indiana Jones. Or, dans The Dig, drame basé sur une histoire réelle, le vrai travail d’archéologue est mis en valeur. Et ça, c’est très précieux !