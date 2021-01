Pretend It’s a City : lettre d’amour à New York ★★★★

L’auteure et ironiste Fran Lebowitz met sa pensée à nue dans cette série documentaire de Netflix tournée juste avant la pandémie. Sous le mode d’une brillante digression, l’intellectuelle et mondaine livre ses observations incisives à Martin Scorsese. Tout y passe : la culture et l’immobilier, le mouvement #metoo et Andy Warhol, les milléniaux et la vie urbaine. Mais surtout, sa relation intime et viscérale avec New York.