Archipel, le nouveau long métrage d’animation de Félix Dufour-Laperrière, sera présenté en première mondiale au Festival international du film de Rotterdam, a-t-on annoncé ce matin.

André Duchesne

La Presse

Le synopsis de ce nouveau film se lit comme suit : « Un vrai film d’animation sur des îles inventées. Sur un territoire physique, imaginaire, langagier, politique. Sur un pays réel ou rêvé, ou quelque chose entre les deux. Archipel est un long métrage au dessin libre et à la langue précise, qui dit et rêve un lieu et ses habitants, pour dire et rêver un peu du monde et de l’époque. »

L’œuvre est présentée dans la section Big Screen du festival qui célèbre cette année son 50e anniversaire.

Dans le passé, Félix Dufour-Laperrière a entre autres signé le documentaire Transatlantique et le long métrage d’animation Ville Neuve lancé à la Mostra de Venise.

Selon le site du festival de Rotterdam, un autre film canadien, le court métrage earthearthearth de Daïchi Saïto est de la programmation.

L’évènement a lieu du 1er au 7 février.