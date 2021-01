Marie-Josée Croze dans Mensonges et trahisons et plus si affinités…

La chaîne Studiocanal poursuit en 2021 la présentation de soirées thématiques de cinéma. Et c’est avec deux œuvres mettant en vedette l’actrice québécoise Marie-Josée Croze que s’amorce cette nouvelle séquence.

André Duchesne

La Presse

Vendredi soir, on pourra donc voir coup sur coup les longs métrages de fiction Mensonges et trahisons et plus si affinités… de Laurent Tirard et Le nouveau protocole de Thomas Vincent.

Mettant en vedette Edouard Baer, Clovis Cornillac et Edith Le Merdy, Mensonges et trahisons et plus si affinités… est une comédie dans laquelle Marie-Josée Croze incarne Muriel, architecte et jeune compagne de Raphaël (Baer), écrivain professionnel dont l’inspiration pour écrire la biographie d’un footballeur vedette est en panne en raison d’une vieille histoire de cœur.

Sorti en 2004, ce film fut la première œuvre française dans laquelle Marie-Josée Croze a joué un rôle de premier plan à la suite de son prix d’interprétation remporté l’année précédente au Festival de Cannes pour son rôle dans Les invasions barbares de Denys Arcand.

PHOTO FOURNIE PAR ALLOCINÉ Marie-Josée Croze et Clovis Cornillac dans Le nouveau protocole

En 2008, la comédienne retrouve Clovis Cornillac dans le thriller Le nouveau protocole, où il est question d’expérimentations faites par l’industrie pharmaceutique. Marie-Josée Croze y campe le personnage de Diane, jeune altermondialiste qui vient expliquer à Raoul Kraft (Cornillac) que son fils récemment tué dans un accident de voiture se soumettait à des expérimentations douteuses pour tester de nouveaux médicaments.

Après Mme Croze, Studiocanal consacrera des soirées de cinéma à Nathalie Baye, le 15 janvier, et à Gérard Jugnot, le 22 janvier.

Détails : studiocanal.tv