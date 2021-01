Table ronde

Benoît Pilon, Kim Nguyen et Myriam Verreault : raconter l’Autre

La dernière fois qu’ils s’étaient retrouvés tous les trois autour d’une table, c’était pour une bière au Festival de Munich, où leurs films étaient présentés en 2009. Au début de l’automne, nous avons réuni sur la terrasse d’un café de Montréal les cinéastes Benoît Pilon (Ce qu’il faut pour vivre, Iqaluit), Kim Nguyen (Rebelle, Two Lovers and A Bear) et Myriam Verreault (Kuessipan). Discussion autour d’un thème : raconter l’autre au cinéma aujourd’hui.