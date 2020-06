Nadia, Butterfly, deuxième long métrage du Québécois Pascal Plante, a été retenu dans la sélection officielle Cannes 2020 du Festival de Cannes.

André Duchesne

La Presse

Le film met en vedette la nageuse olympique Katerine Savard. Il s’intéresse aux deuils qui frappent une athlète accomplie à la veille de prendre sa retraite des compétitions sportives. « C’est une étude au microscope d’un moment très court, trois jours durant la compétition pendant lesquels Nadia accumule les microdeuils », disait M. Plante au moment du tournage en août dernier.

Joint quelques minutes après l'annonce de sa sélection, Pascal Plante exprimait toute sa joie. «Je gère actuellement un afflux incroyable de notifications, dit-il en riant. Au cinéma, il y a Cannes et tous les autres festivals dans l'imaginaire des gens. Humblement, de savoir mon film, le seul film canadien, inscrit dans cette sélection, est un grand honneur.»

Auparavant, Pascal Plante avait réalisé Les faux tatouages présenté à la Berlinale en 2018.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Une scène lors du tournage du film en août 2019.

Pour la productrice Dominique Dussault de Némésis films, 2020 est une grande année. « C'est mon premier long métrage à Cannes, dit-elle. En plus, au début de l'année, le court métrage Regret de Santiago Menghini que j'ai produit est allé à Sundance et South By Southwest où il a remporté le grand prix de sa catégorie. Que Cannes fait ainsi une place à la relève m'emballe beaucoup. »

Le film sera distribué par Maison 4:3, jeune compagnie que dirige Chantal Pagé. « J'avais distribué Les faux tatouages et pour moi, la continuité et la fidélité dans le travail est importante, dit-elle. Pascal a été auparavant un nageur de haut calibre et, dans ce film, il nous présente sa vision de ce sport avec un haut degré d'authenticité. »

Autres sélections

The French Dispatch de Wes Anderson, Été 85 de François Ozon qui sortira le 15 juillet en France, Lovers Rock et Mangrove de Steve McQueen, ADN de Maïwenn, Les hommes de Lucas Belvaux qui parle de Français ayant fait la guerre d’Algérie, Des choses qu'on dit les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret (avec Niels Schneider), Falling de Viggo Mortensen, Passion simple de Danielle Arbid font aussi partie de la sélection.

En avril, le gouvernement de la France imposait un arrêt complet des événements de grande envergure dans la foulée de la lutte au coronavirus. Du coup, la 73e édition du Festival de Cannes, qui devait avoir lieu du 12 au 23 mai, et qui avait, une première fois, été remise en juillet, a été annulée.

Le comité organisateur tenait néanmoins à dévoiler les films inscrits à sa sélection officielle, ce qui a été fait aujourd’hui. Ces films, 56 au total, obtiennent le label « Cannes 2020, un gage de prestige ». À noter qu’ils ne sont pas répartis en sections (compétition, hors compétition, séances spéciales, etc.), mais regroupés en un bloc commun.

L’annonce a été faite depuis la salle de cinéma du UGC Normandie à Paris.

Évidemment, Chantal Pagé aurait préféré qu'il y ait un festival afin de pourvoir présenter le film au public. « Ce qui va me manquer est de ne pas pouvoir le partager tout de suite avec les gens. C'est ce côté humain qui me manque, dit-elle. Par contre, nous avons bon espoir que les salles de cinéma rouvrent cet été. Mon but est de voir à ce que le film sorte à l'automne. »

Mardi, le délégué général Thierry Frémaux avait déjà indiqué que le comité de sélection avait reçu un nombre record de 2067 longs métrages candidats, un record absolu. « Cela nous a démontré que le cinéma, disparu des grands écrans depuis trois mois, une première depuis sa création par les frères Lumière le 28 décembre 1895, est plus vivant que jamais », a-t-il ajouté.

Dans le détail, cette sélection sera marquée par un nombre élevé de premiers longs métrages : 15 (soit 26,7 % du total), contre 10 en 2019 (17 %).

Le nombre de films réalisés par des femmes sera aussi en hausse : 16 (contre 14 en 2019), soit 28,5 % (contre 23,7 % l’an dernier).

– Avec l’Agence France-Presse