La plateforme de streaming MUBI vient d’acquérir les droits de distribution de Matthias et Maxime, plus récent long métrage de Xavier Dolan, pour en assurer la diffusion en ligne aux États-Unis.

André Duchesne

La Presse

L’entente inclut aussi plusieurs autres territoires dont le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Inde, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et plusieurs pays de l’Amérique latine, a fait savoir par communiqué Films Séville, qui a distribué le film au Canada.

Présenté en compétition officielle à Cannes l’an dernier, le film raconte l’histoire de deux jeunes adultes qui, pour le besoin d’un court métrage réalisé par un ami commun, s’embrassent. Ce baiser aura pour effet de perturber leur univers.

Gabriel D’Almeida Freitas (Matthias) et Xavier Dolan (Maxime) se partageaient les rôles principaux, entourés de Pier-Luc Funk, Catherine Brunet, Marilyn Castonguay, Anne Dorval, Antoine Pilon, Micheline Bernard et plusieurs autres.

Au sujet de l’acquisition de son film par MUBI, Xavier Dolan a déclaré, par communiqué : « Je me suis inscrit à MUBI il y a plus d’une décennie. Je venais d’arriver à Montréal et d’emménager dans mon tout premier appart. J’ai découvert sur ce site des films incroyables, et je suis honoré qu’ils montrent à leurs publics mon dernier film. Je crois que le Xavier de 18 ans serait pas mal impressionné. »

