Téléfilm Canada soutient six longs métrages francophones

Téléfilm Canada a annoncé plus tôt ce matin le financement à la production de six longs métrages de fiction francophones, dont des films de Monia Chokri, Rafaël Ouellet et Maxime Giroux.

André Duchesne

La Presse

Réalisé par Monia Chokri (La femme de mon frère) d’après un scénario de Catherine Léger, Baby-sitter est une adaptation de la pièce de théâtre de cette dernière. Cette comédie « plonge dans l’inconscient, le désir de dominer l’autre et la dérive du couple », note le communiqué de presse de Téléfilm.

Après quelques années à la réalisation de séries, Rafaël Ouellet (Camion) revient au grand écran avec Arsenault et Fils, drame impliquant une famille tirant profit de la chasse illégale. Il en signe le scénario et la réalisation.

Inspiré de l’affaire Norbourg et de son PDG Vincent Lacroix, le film éponyme de Maxime Giroux revient sur le scandale financier de cette entreprise privée en investissements qui a soutiré frauduleusement 130 millions dollars à des milliers d’épargnants. Simon Lavoie en signe le scénario.

La très active maison 10e AVE Productions de Québec obtient du financement pour son prochain projet d’animation, Béluga Blues. Réalisé par Christine Dallaire-Dupont et Nicola Lemay d’après un scénario d’Andrée Lambert, ce film jeunesse raconte l’histoire de Katak, un jeune béluga encore gris qui, avec son ami Cyrano, un esturgeon frileux, part à la recherche de ses racines dans l’Arctique.

L’autrice et comédienne Catherine Chabot, vue dans Menteur d’Émile Gaudreault, signe avec ce dernier l’adaptation de sa pièce de théâtre Lignes de fuite. Cette comédie dramatique met en scène trois amies du secondaire qui, lors de leurs retrouvailles, mesurent la distance qui s’est installée entre elles. Mme Chabot et Myriam Bouchard seront à la réalisation.

Enfin, Chloé Leriche (Avant les rues) proposera Soleils Atikamekw dont elle écrit aussi le scénario. Le film est librement inspiré d’une histoire tragique, l’accident d’une camionnette tombée dans la rivière du Milieu au nord de Saint-Michel-des-Saints en 1977. Alors que les deux occupants blancs s’en sont tirés, les cinq occupants issus de la communauté de Manawan ont péri.

À noter que les six films avaient au préalable reçu du financement de la SODEC.