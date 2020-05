Au cours de la quatrième et dernière soirée de présentations des Prix Écrans canadiens, tenus virtuellement cette année, l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision a célébré Antigone dans son volet consacré aux arts cinématographiques.

Marc-André Lussier

La Presse

Le film de Sophie Deraspe, lancé au festival de Toronto l’automne dernier, a recueilli cinq trophées, dont ceux remis au meilleur film de l’année et à la meilleure adaptation. Nahéma Ricci s’est distinguée dans la catégorie de la meilleure interprétation féminine, et Nour Berkhiria, l’interprète d’Ismene, sœur d’Antigone, en a fait de même dans celle de la meilleure interprétation féminine dans un rôle de soutien. Le prix du meilleur montage fut aussi attribué à cette production qui avait en outre été choisie pour représenter le Canada aux Oscars dans la catégorie du meilleur film international.

En transposant le texte classique de Sophocle dans la réalité montréalaise d’aujourd’hui, à une époque où le thème de l’immigration est sensible, tant au Québec que dans les sociétés occidentales en général, cette adaptation ne pouvait mieux s’inscrire dans l’air du temps.

D’autres films québécois honorés

The Song of Names (Le chant des noms), un film coproduit par Robert Lantos et Lyse Lafontaine, a transformé en trophées cinq de ses neuf citations et a notamment valu au compositeur Howard Shore pas moins de deux prix : meilleure musique originale et meilleure chanson originale. Le plus récent film de François Girard, dont les têtes d’affiche sont Tim Roth et Clive Owen, a aussi été récompensé dans les catégories du son d’ensemble, du montage sonore et des maquillages.

The Twentieth Century, de Matthew Rankin, a également fait belle figure en récoltant trois prix. La comédie satirique éclatée, qui fait écho sur un mode délirant à la vie de Mackenzie King à l’époque où ce dernier était un jeune politicien rêveur et ambitieux, s’est distinguée grâce à sa direction artistique, ses costumes et ses coiffures.

Rémy Girard pour une 5e fois !

De son côté, Rémy Girard peut se vanter d’une cinquième victoire. À l’époque où l’on remettait les Prix Génie du cinéma canadien, l’acteur québécois avait déjà obtenu le prix de la meilleure interprétation masculine dans un second rôle en 1989 grâce aux Portes tournantes (Francis Mankiewicz) et l’année suivante grâce à Jésus de Montréal (Denys Arcand). Amoureux fou (Robert Ménard) lui a valu le prix Génie du meilleur acteur en 1991 et le même laurier lui fut attribué en 2004 grâce aux Invasions barbares (Denys Arcand). Dix ans après sa dernière sélection (De père en flic en 2010), le célèbre acteur, cité une onzième fois, a été primé dans la catégorie du meilleur acteur de soutien grâce à sa composition dans Il pleuvait des oiseaux, le très beau film de Louise Archambault.

Toujours du côté québécois, Menteur a obtenu le Prix Écran d’or du meilleur long métrage, remis à la production canadienne ayant généré les plus grandes recettes au box-office. La comédie à succès d’Émile Gaudreault a, rappelons-le, franchi la barre des six millions de dollars au box-office lors de sa carrière en salles.

Par ailleurs, The Body Remembers When the World Broke Open, un film coréalisé par Elle-Máijá Tailfeathers et Kathleen Hepburn, s’est aussi hissé très haut dans le palmarès en raflant trois prix importants : meilleure réalisation, meilleur scénario original et meilleure direction photo.

Signalons enfin que le Prix Écran de la meilleure interprétation masculine a été attribué à Mark O’Brien pour le film Goalie. Dans ce drame biographique, réalisé par Adriana Maggs, l’acteur incarne Terry Sawchuk, célèbre gardien de but dans les années 50 et 60, récipiendaire de trois coupes Stanley avec les Red Wings de Detroit, et une avec les Maple Leafs de Toronto en 1967, leur dernière à ce jour.