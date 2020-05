Une centaine d’œuvres au programme de We Are One : A Global Film Festival

À trois jours de sa tenue, le festival We Are One : A Global Film Festival a enfin annoncé sa programmation. Initiée par le festival de Tribeca, cette manifestation gratuite regroupe 21 des plus importants festivals de cinéma du monde, lesquels se sont chacun chargés de cinq heures de programmation environ.