Chantal Guy Chronique

Netflix et le dernier Blockbuster

L’unique et dernier vidéoclub de la chaîne Blockbuster, autrefois dominante, se trouve dans la ville de Bend, en Oregon. Un récent article de Vice nous apprend qu’il lutte non seulement pour sa survie, mais aussi contre le coronavirus. Sa gérante, Sandi Harding, a tout réaménagé pour respecter les règles de distanciation physique et conserver sa clientèle. Pour alimenter ses rayons, elle achète des DVD dans les grandes surfaces comme Walmart. Et vend des autocollants pour les pare-chocs où l’on peut lire en lettres capitales « J’AI SURVÉCU AVEC LE DERNIER BLOCKBUSTER ». Sandi Harding reçoit aussi des clients qui lui disent qu’ils n’en peuvent plus de flipper le catalogue de Netflix…