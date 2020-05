Deux femmes en or: au-delà des parties de fesses

Dès sa sortie, le 22 mai 1970, Deux femmes en or, de Claude Fournier, a soulevé les passions… et rallié le public. Cinquante ans plus tard, il reste l’un des films les plus lucratifs de l’histoire du cinéma québécois. Et avec le recul, on reconnaît qu’au-delà du sexe, l’œuvre s’est intéressée à plusieurs phénomènes de société.