La chaîne STUDIOCANAL rend hommage à Michel Piccoli, mort lundi, à l’occasion de la présentation de trois films où il est en vedette, dont deux œuvres au cours de la soirée de vendredi.

André Duchesne

La Presse

Vendredi soir, on pourra ainsi voir, à compter de 20 h, le long métrage La mort en ce jardin (1956) de Luis Buñuel dans lequel Piccoli partage la vedette avec Simone Signoret. L’histoire est celle d’un groupe de six personnes qui, fuyant une commune minière de l’Amazonie, s’enfonce dans la jungle à ses risques et périls.

Puis, à 21 h 40, place au film L’attentat (1972) d’Yves Boisset avec Jean-Louis Trintignant, Jean Seberg et Michel Piccoli. On y suit Sadiel, un leader progressiste obligé de fuir et de se cacher, car plusieurs pays où ses activités et son militantisme dérangent ont entrepris de le faire éliminer.

Enfin, Le fantôme de la liberté (1974), film surréaliste dans lequel le comédien partage l’écran avec Michael Lonsdale et Monica Vitti, sera présenté plusieurs fois dans les prochains jours dans le cadre de la programmation régulière de la chaîne : jeudi à 23 h 25, dimanche 24 mai à 8 h 30, mercredi 27 à 13 h 05, dimanche 31 à 18 h 20, lundi 1er juin à 10 h 25 et mardi 2 juin à 21 h 30.