Plusieurs courts films destinés aux 4 ans et plus seront présentés en ligne. L’un raconte l’histoire d’un lynx attiré par les lumières de la ville...

Du 21 au 24 mai, le Carrousel international du film de Rimouski se déploiera en ligne, grâce au festival Plein (s) Écran (s).

Stéphanie Morin

La Presse

En effet, le Carrousel proposera une programmation de huit courts métrages internationaux destinés aux familles sur la plateforme Facebook de Plein (s) Écran (s). Chaque jour, deux courts films s’adressant aux 4 ans et plus seront mis en ligne. La thématique — grandir, les grands-parents, les différences et les mondes imaginaires — changera quotidiennement.

Il sera notamment possible de découvrir des courts métrages venus du Québec, de France, de Suisse, du Canada ou de la République tchèque. Activités, liens audios ou fiches pédagogiques accompagnent chacune des œuvres mises en ligne.

Pour voir les courts métrages : www.facebook.com/pleinsecrans