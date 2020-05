Pour le volet cinéma, le long métrage The Song of Names de François Girard mène les finalistes avec neuf nominations.

L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision annoncera les récipiendaires des prix Écrans canadiens dans le cadre d’une série de présentations virtuelles diffusées du 25 au 28 mai.

Émilie Côté

La Presse

Inspirées du documentaire, du balado et du vidéoclip, les présentations consisteront en huit épisodes préenregistrés, chacune au thème distinct.

Il y aura des extraits avec les finalistes et des présentations de narrateurs connus, dont Eric McCormack, Herbie Kuhn et Lloyd Robertson. Le tout sera présenté en direct sur les pages Facebook et Twitter et sur la chaîne YouTube de l’Académie, ainsi que sur sont site web.

La comédie télévisée Schitt’s Creek, dont la sixième et dernière saison était diffusée cet hiver sur CBC, domine les nominations avec 26 chances de remporter un trophée.

The Twentieth Century de Matthew Rankin compte huit nominations alors qu’Antigone de Sophie Deraspe en a sept. Les deux cinéastes font aussi partie des finalistes dans la catégorie de la meilleure réalisation.

Antigone et The Twentieth Century sont par ailleurs finalistes pour le prix du meilleur film. Les longs métrages Anne at 13 000 ft, The Body Remembers When The World Broke Open et White Lie complètent le tableau de cette catégorie.

Du côté de l’interprétation, Gilbert Sicotte (Il pleuvait des oiseaux), Marc-André Grondin (Mafia Inc.) et Dan Beirne (The Twentieth Century) sont nommés pour le prix du meilleur premier rôle masculin, alors que Rémy Girard (Il pleuvait des oiseaux) et Douglas Grégoire (Kuessipan) en obtiennent pour le meilleur rôle de soutien.

Chez les femmes, Nahéma Ricci (Antigone) est finaliste pour le prix de la meilleure interprétation féminine dans un premier rôle. Pour le prix du meilleur second rôle féminin, les cinq finalistes ont toutes joué dans un film québécois. Ce sont Léanna Chea (14 jours, 12 nuits), Nour Belkhiria (Antigone), Larissa Corriveau (Répertoire des villes disparues), Alison Midstokke (Happy Face) et Yamie Grégoire (Kuessipan).

La liste complète des finalistes est disponible sur le site de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision au https://academie.ca/.