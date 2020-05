Le réalisateur et scénariste néo-zélandais Taika Waititi, primé d’un Oscar en février dernier pour son film Jojo Rabbit, dirigera un prochain long métrage de la saga intergalactique et plus que quarantenaire Star Wars, a-t-on appris plus tôt aujourd’hui.

André Duchesne

La Presse

La nouvelle, notamment annoncée par Variety, n’est pas une surprise en soi, du fait que les dirigeants des studios Disney ont visiblement apprécié le travail de Waititi comme réalisateur d’un des épisodes de la récente série The Mandalorian associée à l’univers Star Wars.

> Lisez l’article de Variety

Des rumeurs de cette association circulaient depuis janvier dernier. Waititi travaillera au scénario avec l’Écossaise Krysty Wilson-Cairns qui avait coécrit celui du film 1917 de Sam Mendès.

On ne sait pas encore, ajoute Variety, si le film sur lequel planche Taika Waititi fait partie de la nouvelle trilogie des films Star Wars dont la sortie est planifiée en décembre 2022, 2024 et 2026 ou s’il s’agit d’un projet séparé.

Par ailleurs, Disney a aussi annoncé plus tôt aujourd’hui que la co-créatrice de la série Russian Doll (Netflix) Leslye Headland sera à la tête d’une nouvelle série télévisée de la saga Star Wars. Bien que très peu de détails soient disponibles quant à ce projet, il semble bien qu’elle mettra en vedette des caractères féminins.

Rappelons que l’épisode IX de la saga, The Rise of Skywalker, sorti en décembre dernier, avait permis d’introduire deux nouveaux personnages féminins, soit Zorii Bliss (Kari Russell) et Jaana (Naomi Ackie). Une scène mettant en vedette Jaana semblait ouvrir la porte quant à la mise en valeur de son personnage dans l’avenir. À suivre.