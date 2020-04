Prix Iris : une nomination de plus pour Matthias et Maxime

Revirement de situation aux prix Iris : après avoir été écarté, Matthias et Maxime fait désormais partie de la course pour le prix du film s’étant le plus illustré à l’extérieur du Québec. Xavier Dolan avait pourtant lancé ce film l’an dernier au Festival de Cannes, la plus prestigieuse vitrine de la planète cinéma.

Alexandre Vigneault

La Presse

Les prix Iris se fient sur un système de pointage pour établir la liste des films éligibles dans cette catégorie. Or, l’organisation explique aujourd’hui que les données soumises par le producteur de Matthias et Maxime pour le calcul des points étaient « incomplètes ».

Des informations complémentaires soumises à la suite du dévoilement des nominations, le 23 avril, « confirment l’éligibilité du film » de Xavier Dolan, stipule un communiqué diffusé jeudi.

Les autres œuvres nommées dans la catégorie du film s’étant le plus illustré à l’extérieur du Québec sont Antigone (Sophie Deraspe), La femme de mon frère (Monia Chokri), Genèse (Philippe Lesage), Kuessipan (Myriam Verreault) et Répertoire des villes disparues (Denis Côté).

Mathhias et Maxime est aussi nommé dans plusieurs autres catégories, dont meilleurs rôles de soutien (Micheline Bernard et Pier-Luc Funk), meilleure direction photo (André Turpin) et meilleur montage (Xavier Dolan).