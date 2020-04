Le réalisateur Guillermo Del Toro (à droite) avec Mitch Davis (au centre), programmateur de Fantasia et Tony Timpone, directeur artistique de Fantasia.

Fantasia, le plus important festival de films de genre en Amérique du Nord, tiendra sa première édition en ligne en août prochain.

Luc Boulanger

La Presse

Bonne nouvelle pour les amateurs de cinéma, il y a une vie de festivaliers en dehors des salles obscures. En effet, le 24e Festival international de films Fantasia se tiendra l’été prochain, mais de façon virtuelle, du 20 août au 2 septembre.

Fantasia vient d’annoncer que sa programmation sera offerte aux cinéphiles sur la plateforme mise en ligne par Festival Scope et Shift 72, récemment utilisée par d’autres rendez-vous cinématographiques durant la pandémie de COVID-19, en utilisant les meilleurs standards de sécurité de l’industrie.

Le menu de ce populaire festival estival de cinéma sera composé, comme à l’habitude, de premières mondiales et de nombreux titres internationaux fort attendus, incluant des films sélectionnés aux festivals SXSW et Tribeca, dont les éditions ont dû être annulées au début de la crise du Coronavirus. Les sélections de longs et courts métrages ainsi que les différents Prix remis par le Festival dans ses sections compétitives restent aussi en place.

En utilisant la plateforme Festival Scope/Shift 72, Fantasia pourra recréer l’expérience des événements en direct sur le web, avec des introductions de réalisateurs à la présentation de leurs films, des séances de questions/réponses avec le public, des ateliers et conférences.

Sentiment d’exclusivité

« Nous sommes ravis et heureux de travailler avec Festival Scope et Shift 72 pour cette édition inédite virtuelle », a souligné mercredi après-midi Mitch Davis, directeur artistique de Fantasia. « Ils ont répondu à chacun des défis que nous leur avons lancés pour faire de Fantasia l’événement rassembleur que l’on connait depuis sa création en 1996, explique M. Davis. Je pense surtout aux questions de projections en temps réel et d’événements en direct en remplacement de l’approche habituelle de diffusion en ligne. Cela va nous permettre de garder intact le sentiment d’exclusivité des projections au festival. »

Le service de cette plateforme sera offert en géolocalisation pour réserver le visionnement au public canadien, permettant aux cinéphiles à travers le pays de profiter de ce festival montréalais. Les premiers titres sélectionnés parmi une vingtaine de pays seront annoncés au cours du mois de mai.

L’édition en ligne de Fantasia, du 20 août au 2 septembre.

> Consultez le site de Fantasia