Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Quentin Tarantino et Brad Pitt lors d'une séance de photos pour leur film Once Upon a Time in Hollywood au dernier Festival de Cannes, en mai 2019.

L’édition 2020 du Festival de Cannes n’aura pas lieu tel qu’on la connait avec son faste, son tapis rouge et sa brochette de stars, ont annoncé les dirigeants de l’événement plus tôt mardi matin.

André Duchesne

La Presse

Mais ces derniers essaient toujours de trouver une façon différente d’en présenter une autre version d’ici la fin de l’année.

« Suite à la déclaration du Président de la République du lundi 13 avril, nous avons pris acte que le report envisagé à fin juin début juillet pour la 73e édition du Festival International du Film de Cannes n’est plus possible à cette date, écrit-on dans un communiqué de presse. Il apparaît désormais difficile de penser que le Festival de Cannes puisse être organisé cette année sous sa forme initiale. »

Lundi, le président Emmanuel Macron avait annoncé que tous les grands évènements rassemblant des foules étaient annulés sur le territoire de l’Hexagone jusqu’à la mi-juillet. Du coup, la solution avancé par les organisateurs de reporter le festival du mois de mai à la fin juin est devenue caduque.

Par contre, poursuivent les dirigeants, des consultations faites dans les derniers jours chez les professionnels du cinéma, en France et ailleurs dans le monde, les mènent à la conclusion que le festival doit « exister d’une manière ou d’une autre ».

Ils ajoutent : « Quand la crise sanitaire, dont la résolution reste la priorité de tous, sera passée, il faudra redire et démontrer l’importance et la place que le cinéma, ses œuvres, ses artistes, ses professionnels et ses salles et leurs publics occupent dans nos vies. C’est à cela que le Festival de Cannes, son Marché du film et les sections parallèles (Semaine de la Critique, Quinzaine des Réalisateurs, ACID) entendent contribuer. Nous nous y engageons et remercions tous ceux qui sont à nos côtés, les responsables publics (Mairie de Cannes, Ministère de la Culture, CNC), les professionnels ainsi que nos partenaires. »

Tant la forme que le moment où le Festival du Cannes pourra se manifester restent à déterminer.