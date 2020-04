Le catalogue complet de MK2 Mile End est maintenant offert sur la nouvelle plateforme en ligne du distributeur.

Marissa Groguhé

La Presse

Les cinéphiles pourront découvrir la panoplie de titres en français ou sous-titrés en français. Des succès internationaux, comme le film oscarisé Parasite, ou québécois, tel Il pleuvait des oiseaux, sont disponibles dès maintenant sur la plateforme de la compagnie de distribution.

Les longs métrages Le grand bain, Gauguin, 120 battements par minute, Fleuve noir, ainsi que Portrait de la jeune fille en feu (disponible dès le 14 avril), pourront désormais être visionnés dans le confort de chez soi.

Les films offerts peuvent être achetés ou loués. Les frais de location varient entre 2,99 $ et 5,99 $ et il en coute entre 4,99 $ et 12,99 $ pour acheter un film.

https://www.mk2mile-end.com