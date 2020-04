Timothée Chalamet et Armie Hammer dans une scène du film Call Me By Your Name.

Timothée Chalamet et Armie Hammer dans la suite de Call Me By Your Name

Le réalisateur de Call Me By Your Name, Luca Guadagnino, a confirmé ce week-end que les deux comédiens principaux du film, Timothée Chalamet et Armie Hammer, seront de retour dans une suite dont la date du tournage reste à déterminer.

André Duchesne

La Presse

Dans une entrevue au journal italien La Repubblica et dont le magazine Variety a repris les principaux éléments, Guadagnino a indiqué s’être rendu aux États-Unis peu de temps avant la crise du coronavirus pour rencontrer un scénariste qu’il estime et à qui il souhaite confier l’écriture du nouveau scénario.

> Lisez l’article de Variety

Sorti en 2017, le long métrage raconte l’histoire d’Elio Perlman (Chalamet), un garçon de 17 ans qui, passant l’été avec ses parents dans une région rurale de l’Italie, tombe amoureux d’Oliver (Hammer), un étudiant gradué en archéologie en stage avec le père d’Elio et partageant le quotidien de la famille.

Au roman, l’ouvrage éponyme de l’écrivain André Aciman a une suite, intitulée Find Me, qui se déroule dix ans après l’histoire originale.

À la soirée des Oscars 2018, Call Me By Your Name était en nomination dans quatre catégories et est reparti avec la statuette du meilleur scénario adapté remise à James Ivory.