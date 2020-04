Quentin Tarantino songe à porter Once Upon A Time... in Hollywood au roman

C’est le monde à l’envers avec le réalisateur américain Quentin Tarantino. Ce dernier envisage de porter au roman son dernier film Once Upon A Time... in Hollywood.

André Duchesne

La Presse

D’ordinaire, c’est le contraire qui arrive. Des romans, des pièces de théâtre et parfois même des séries (pensons à Sex in the City) sont adaptés pour le grand écran. Or, Tarantino veut faire exactement le contraire, rapportent plusieurs médias, dont IndieWire.

En fait, le réalisateur qui nous a donné Pulp Fiction, Kill Bill et Inglorious Basterds en a fait l’annonce sur le podcast Pure Cinema.

« Je n’avais pas pensé à cela jusqu’à récemment, mais là, ça me trotte beaucoup en tête, a indiqué Tarantino. Je pourrais adapter au roman Once Upon A Time... in Hollywood. »

Rappelons que le cinéaste a souvent affirmé par le passé vouloir mettre fin à sa carrière au cinéma après son dixième long métrage. Or, Once Upon A Time... est son neuvième.

Le long métrage, mettant en vedette Leonardo di Caprio et Brad Pitt, était finaliste dans dix catégories au dernier gala des Oscars, récoltant deux trophées soit ceux de meilleur acteur de soutien (Pitt) et meilleurs décors.

Papa pour la première fois depuis quelques mois, le réalisateur de 57 ans a aussi commencé à publier des critiques de ses films préférés sur le site du New Beverly Cinema, établissement dont il est propriétaire et qui est présentement fermé en raison de la pandémie de coronavirus.

