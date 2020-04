Un des films les plus populaires chez les internautes en cette pandémie de coronavirus ? Contagion de Steven Soderbergh.

André Duchesne

La Presse

C’est ce que rapporte le site américain de ventes de billets de cinéma FandangoNow qui recense, sur des périodes segmentées de sept jours, la demande pour des films en streaming sortis avant 2019.

Au cours de la plus récente période étudiée pour les films loués au coût de 3,99 $ US, Contagion arrive donc en tête de liste. Suivent ensuite une flopée de films familiaux : Jumanji : Welcome to the Jungle, quatre épisodes d’Harry Potter et Trolls.

Mettant en vedette une distribution internationale impressionnante (Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law, Marion Cotillard, Laurence Fishburne, Gwyneth Paltrow), Contagion raconte l’histoire d’une équipe médicale mondiale engagée dans une course folle pour trouver le moyen d’enrayer la pandémie d’un virus mortel.

Le top 10 des locations inclut enfin The Greatest Showman sur la vie de P. T. Barnum, homme de cirque, Death Wish, histoire d’un chirurgien urgentiste qui veut se faire justice après une attaque contre sa famille, et The Meg dans lequel un plongeur en eaux profondes se porte au secours de scientifiques coincés au fond de la mer et menacés par un requin préhistorique.

Selon le site agrégateur Rotten Tomatoes, Contagion avait reçu une cote d’approbation de 85 % des médias à sa sortie en 2011. Les spectateurs avaient été moins généreux avec une cote de 63 %.