L’acteur américain Mark Blum, vu entre autres dans le film Crocodile Dundee, est mort de complications liées au coronavirus. Il avait 69 ans.

André Duchesne

La Presse

La nouvelle a été annoncée un peu plus tôt aujourd’hui par des groupes professionnels auxquels il était attaché.

Né à Newark dans le New Jersey le 14 mai 1950, Blum a jouer autant au théâtre qu’à la télévision et au cinéma.

Au grand écran, on l’a entre autre vu dans le film Desperately Seeking Susan mettant en vedette Madonna et Rosanna Arquette dont il interprétait le mari.

À la télévision, il a eu quelques rôles récurrents mais a surtout fait des apparitions dans un ou quelques épisodes de nombreuses séries : Roseanne, Law and Order, CSI : Miami, Pan Am, etc.

Il a aussi fait carrière sur Broadway, jouant par exemple dans Lost in Yonkers de Neil Simon et The Best Man de Gore Vidal.

Il fut membre du conseil d’administration de la Screen Actors Guild (SAG) de 2007 à 2013.