FIFA : le grand prix à We Are Not Princesses

Le Festival international du film sur l’art (FIFA) a annoncé plus tôt aujourd’hui que le Grand Prix du jury était remis à We Are Not Princesses de Bridgette Auger et Itab Azzam.

André Duchesne

La Presse

Œuvre puisant dans l’histoire d’Antigone et dans laquelle des images réelles et en animation s’entremêlent, ce documentaire évoque l’apport positif, éducatif et apaisant que la littérature et le théâtre apportent à un groupe de réfugiées syriennes dans un camp de Beyrouth.

Le Prix du jury est allé à Que l’amour, œuvre de Laetitia Milkles portant sur Abdel Khelil, interprète des chansons de Jacques Brel.

Les autres prix sont : Architecture of Infinity de Christoph Schaub (meilleur essai), Lemebel de Joanna Reposi Garibaldi (meilleur portrait), Haida Modern de Charles Wilkinson (meilleure œuvre canadienne) et L’âge d’or d’Éric Minh Cuong Castaing (meilleur court métrage).

Le festival se poursuit jusqu’à dimanche sur Viméo.

> Consultez le site du festival : https://www.artfifa.com/fr