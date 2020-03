Christmas with a Prince

Sortez les guirlandes et mettez la dinde au four ! En France, la chaîne de télé généraliste M6 a décidé de ressortir ses classiques de Noël pour aider le public à passer à travers la crise du coronavirus.

André Duchesne

La Presse

« Un peu de douceur, de tendresse et de cocooning en cette période troublée... M6 vous propose de replonger dans l’insouciance en diffusant chaque après-midi ses téléfilms de Noël les plus réconfortants », soutient la chaîne dans une publication de son site Twitter mise en ligne plus tôt ce matin.

Le texte est précédé d’une citation attribuée au 30e président américain John Calvin Coolidge qui aurait déjà dit : Noël n’est pas un jour, ni une saison, c’est un état d’esprit. »

Selon le site d’information français AlloCiné, M6 a pris cette décision « à la demande générale des internautes ». Or, force est de constater, en lisant quelques commentaires accompagnant l’annonce de M6 sur Twitter, que cela ne fait pas l’unanimité.

« C’est une blague ? », demande l’un d’eux. « Ça fait cher la redevance télé pour voir ça », écrit une internaute. « Putain M6, vous nous les brisez avec vos téléfilms de Noël », s’exprime une autre personne.

Le premier classique à être présenté, cet après-midi à 13 h 40 heure locale, est le film canadien Christmas with a Prince.