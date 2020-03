PHOTO ARTHUR MOLA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La direction du Festival de Cannes a fait part de la décision suivante par voie de communiqué : « Le Festival de Cannes ne pourra se tenir aux dates prévues, du 12 au 23 mai prochains.

Marc-André Lussier

La Presse

« Plusieurs hypothèses sont à l’étude afin d’en préserver le déroulement, dont la principale serait un simple report, à Cannes, fin juin début juillet 2020.

« Dès que l’évolution de la situation sanitaire française et internationale nous permettra d’en évaluer la possibilité réelle, nous ferons connaître notre décision, dans le cadre de la concertation actuelle avec l’État et la Mairie de Cannes, ainsi qu’avec le conseil d’administration du festival, les professionnels du cinéma et l’ensemble des partenaires de la manifestation. »