Dans le concert de propositions d’aides faites dans l’espoir de vaincre la pandémie de coronavirus, celle de l’acteur français Pierre Deladonchamps n’est pas passée inaperçue.

André Duchesne

La Presse

« Je propose de mettre mon studio parisien vide à disposition d’un (e) soignant (e) qui en aurait besoin. Et uniquement dans ce cas-là. Pas sérieux s’abstenir. Partagez... », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

L’initiative a reçu des éloges au comédien originaire de Nancy qu’on a vu dans les longs métrages Le fils de Jean, L’inconnu du lac, Plaire, aimer et courir vite et, plus récemment, Les chatouilles.

« Quand j’ai commencé à voir qu’il y allait y avoir des réquisitions d’hôtels dans la capitale et que Paris faisait partie, comme le Grand Est, des régions les plus touchées, je me suis dit : “Pourquoi pas” ? a indiqué le comédien que quotidien Le Parisien. C’est la seule chose que je puisse faire, si ça peut aider quelqu’un qui habite très loin de son travail et que ça arrangerait beaucoup. »

