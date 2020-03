Kristen Bell a signé un chèque et ses deux filles ont vidé leurs tirelires avec pour effet qu’elles ont remis 150 007,96 $ à l’organisme No Kid Hungry dans la foulée de la crise de la COVID-19.

PHOTO WILLY SANJUAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

André Duchesne

La Presse

« Lorsque mes filles (Lincoln, 6 ans, et Delta, 5 ans) m’ont demandé ce que je faisais, elles ont voulu elles aussi contribuer en vidant leurs tirelires. C’est pour cela que la somme remise est un peu étrange. Je ne peux qu’être fière d’elles », a écrit la vedette de Frozen 2 sur son compte Instagram.

Plusieurs autres artistes ont annoncé dans les dernières heures et les derniers jours qu’ils allaient venir en aide à des organismes en ces temps difficiles de pandémie.

Ainsi, selon le magazine People, Chiara et Russell Wilson ont fait part d’un don d’un million de repas à une banque alimentaire alors que le couple d’acteurs Ryan Reynolds et Blake Lively ont promis de verser un million de dollars à des banques alimentaires des États-Unis et du Canada (Reynolds est né à Vancouver).