L’offre de films à voir en ligne continue de s’agrandir.

Stéphanie Morin

La Presse

Après les nombreuses annonces faites hier, d’autres artisans de l’industrie du film ont annoncé la mise en ligne de leurs titres.

Ainsi, Axia Films offrira dès vendredi, en vidéo sur demande, les films L’Adieu à la nuit et Convoi exceptionnel. Ces deux films devaient sortir en salle dans les prochaines semaines.

L’Adieu à la nuit est réalisé par André Téchiné et met en vedette Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein et Oulaya Amamra. Quant à Convoi exceptionnel, réalisé par Bertrand Blier, il réunit à l’écran Gérard Depardieu, Christian Clavier et Farida Rahouadj.

Aussi, le film Roubaix, une lumière, sorti en salle le 6 mars sera aussi disponible dès vendredi en vidéo sur demande. Ils seront offerts au coût de 6,99 $ sur la chaine Vimeo d’Axia Films.

Les Films du 3 mars, de leur côté, offrent gratuitement sur leur plateforme numérique, dès aujourd’hui et jusqu’au 31 mars, tous les films du catalogue qui sont présentement disponibles en ligne, soit plus de 150 titres. Notons, entre autres, Ziva Postec, La monteuse derrière le film Shoah de Catherine Hébert, Zagros de Ariane Lorrain et Shahab Mihandoust et Ensemble de Jean-Nicolas Orhon.

On y trouvera aussi une sélection d’œuvres distribuées par Spira ainsi que des courts métrages de la collection Wapinoki.

> Consultez le site d’Axia Films : http://axiafilms.com/

> Consultez le site des Films du 3 mars : https://f3m.ca/