Universal mettra ses films en ligne plus tôt

La compagnie Universal Pictures a annoncé plus tôt aujourd’hui que la sortie de ses prochains films se fera à la fois en salle et sur des plateformes de distribution en ligne.

André Duchesne

La Presse

Cette décision est imputable à l’actuelle pandémie de coronavirus qui affecte les chiffres du box-office à travers le monde. Les salles ferment les unes après les autres alors que celles restées ouvertes appliquent de strictes consignes afin de respecter une distance minimale entre chaque spectateur.

L’initiative d’Universal fera en sorte que son prochain film attendu, Trolls World Tour, produit par DreamWorks Animation sortira à la fois en salles et en ligne le 10 avril.

Selon le magazine Variety, il en coûtera 19,99 $ US aux États-Unis pour louer le film durant une période de 48 heures. Ce prix sera semblablement le même ailleurs dans le monde, dit-on.

Des films d’Universal déjà sortis, tels The Hunt, The Invisible Man et Emma seraient par ailleurs disponibles en ligne dès le 20 mars.